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FACUA pide a los alcaldes que compitan en solidaridad y servicios públicos en vez de en luces navideñas

Considera un espectáculo obsceno y bochornoso que Madrid, Vigo y Málaga jueguen a ver quién gasta más dinero público en alumbrado cuando hay familias que no tienen para pagar la luz de sus viviendas.

FACUA.org
España-24/11/2019
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FACUA-Consumidores en Acción pide a los alcaldes que compitan en solidaridad y calidad de sus servicios públicos en lugar de en luces navideñas. La asociación considera un espectáculo obsceno y bochornoso que en capitales como Madrid, Vigo y Málaga se jue

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