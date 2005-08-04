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FACUA pide la retirada del mercado del agua mineral Font Vella que no procede de ese manantial

Desde el 1 de julio, ninguna marca de agua envasada puede utilizar como denominación un manantial o lugar si el agua no procede de allí, según una resolución de la AESA.

FACUA.org
España-04/08/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha presentado una denuncia ante la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA) del Ministerio de Sanidad y Consumo en la que pide la retirada del mercado del agua mineral Font Vella que no procede del manantial del mismo n

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