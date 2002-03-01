FACUA recibe más de 160 casos de usuarios que denuncian preasignaciones telefónicas no solicitadas
Retevisión, objeto de casi todas las quejas, ha mostrado a FACUA su voluntad de diálogo y la disposición a solucionar las reclamaciones.
FACUA.org
España-01/03/2002
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Más de 160 usuarios se han dirigido en los últimos dos meses a la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) para denunciar que han sido dados de alta sin su consentimiento en servicios de preasignación telefónica. Sus llam