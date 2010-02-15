FACUA reclama a Asturiana que retire la campaña donde asegura tener "el mejor precio"
Considera que incurre en publicidad engañosa ya que en el mercado hay leches hasta un 35% más baratas. Diez de las quince marcas encuestadas por FACUA tienen precios inferiores al anunciado por Asturiana.
FACUA.org
España-15/02/2010
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FACUA-Consumidores en Acción ha reclamado a Corporación Alimentaria Peñasanta que retire la campaña publicitaria de Central Lechera Asturiana en la que asegura tener «el mejor precio», ya que en el mercado hay leches hasta un 35% más baratas.
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