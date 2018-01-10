FACUA reclama a Iberpistas que indemnice a los usuarios retenidos en la AP-6 por la nevada
La asociación, que está recibiendo numerosas consultas de afectados, ha solicitado a la concesionaria una reunión para tratar las consecuencias del caos producido en la carretera de peaje.
FACUA.org
España-10/01/2018
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FACUA ha solicitado en un escrito a Iberpistas una reunión. | Imagen: Agencias.
FACUA-Consumidores en Acción ha reclamado a Iberpistas, empresa concesionaria de la AP-6, que indemnice a los usuarios que quedaron atrapados en esta carretera de pago por todos aquellos daños que hayan podido padecer a causa de las retenciones sufridas por las nevadas. Asimismo, la