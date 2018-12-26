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FACUA reclama a la Junta que aclare por qué mantiene a UCA-UCE en el registro de asociaciones de usuarios

Hace ya casi un año que salieron a la luz los pagos que grandes empresas como Movistar, Altadis y CaixaBank llevaban años realizando en secreto a una sociedad instrumental, EdiUCA SL.

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Andalucía-26/12/2018
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FACUA Andalucía reclama a la Dirección General de Consumo de la Junta que aclare por qué mantiene a la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE) en el registro de asociaciones de usuarios casi un año después de que salieron a la luz los pagos qu

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