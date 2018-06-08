FACUA recuerda a los afectados de iDental su derecho a cancelar la financiación de los tratamientos
La ley indica que los contratos de crédito deberán ser anulados cuando el servicio al que están vinculados no se presta o resulta interrumpido.
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España-08/06/2018
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Hasta el momento ya son nueve los centros de iDental cerrados por toda la península. | Imagen: identalnoticias.com
FACUA-Consumidores en Acción recuerda a los pacientes afectados por el cierre de las clínicas iDental que tienen derecho a que se anule la financiación de los tratamientos, si fueron contratados exclusivamente para ese fin, en el momento en que el servicio quede interrumpido.