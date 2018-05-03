FACUA recuerda a los afectados por la huelga de pilotos de Vueling que pueden reclamar sus gastos
La aerolínea ha anunciado la cancelación de 232 vuelos debido a la huelga de los días 3 y 4 de mayo.
FACUA.org
España-03/05/2018
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FACUA-Consumidores en Acción recuerda a todos los usuarios que se vean afectados por la cancelación de vuelos de Vueling, debido a la huelga de pilotos, que tienen derecho tanto a la devolución íntegra del precio de los billetes como a ser indemnizados por daños