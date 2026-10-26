FACUA Sevilla lamenta el fallecimiento de Alfredo Sánchez Monteseirín, exalcalde de la ciudad
La asociación recuerda su trayectoria al frente del Ayuntamiento, durante una etapa de importantes transformaciones urbanas y sociales en Sevilla.
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Sevilla-26/10/2026
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Imagen: Gustavo Cuevas/EFE.
FACUA Sevilla lamenta profundamente el fallecimiento de Alfredo Sánchez Monteseirín, quien fuera alcalde de la ciudad durante doce años, entre 1999 y 2011, y traslada sus más sinceras condolencias a su familia, amistades y personas allegadas.