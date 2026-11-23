La Fundación FACUA participa en un acto de la Universidad Pablo de Olavide orientado a impulsar la formación permanente
En el encuentro se han presentado las principales características de las microcredenciales universitarias
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España-23/11/2026
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