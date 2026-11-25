FACUA Andalucía critica que la Junta sigue ahondando en el abandono a los consumidores en los Presupuestos de 2027
El Gobierno reduce un año más el porcentaje destino a políticas de consumo, que viene descendiendo progresivamente desde 2016.
FACUA.org
Andalucía-25/11/2026
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