La Fundación FACUA y la UPO celebran un seminario sobre la garantía legal y mecanismos de resolución de conflictos
El objetivo de esta formación era impulsar y fortalecer el conocimiento teórico-práctico de los profesionales jurídicos y alumnos de Derecho sobre los medios de resolución de conflictos en materia de consumo.
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España-27/11/2026
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