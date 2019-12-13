FACUA Sevilla participa en un debate sobre comercio local y consumo responsable
La mesa será el próximo sábado 14 de diciembre en el Centro Cívico Las Sirenas de la capital hispalense.
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Sevilla-13/12/2019
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Imagen: flickr.com/87415189@N04 (CC BY-NC-ND 2.0).
FACUA Sevilla participará en la mesa de debate Por un consumo que suma: sinergias entre comercio local y consumo responsable el próximo sábado 14 de diciembre. El acto, organizado por la iniciativa ciudadana y vecinal Amor de Barrio, tendrá lugar en el Centro