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FACUA Sevilla participa en un debate sobre comercio local y consumo responsable

La mesa será el próximo sábado 14 de diciembre en el Centro Cívico Las Sirenas de la capital hispalense.

FACUA.org
Sevilla-13/12/2019
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FACUA Sevilla participará en la mesa de debate Por un consumo que suma: sinergias entre comercio local y consumo responsable el próximo sábado 14 de diciembre. El acto, organizado por la iniciativa ciudadana y vecinal Amor de Barrio, tendrá lugar en el Centro

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