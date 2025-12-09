FACUA y la Fundación FACUA participan en una jornada sobre las tendencias en consumo en América Latina
La charla ha estado organizada por la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable de América Latina y el Caribe y patrocinada por la Fundación FACUA.
FACUA.org
Internacional-09/12/2025
FACUA-Consumidores en Acción y la Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible han participado este jueves 4 de diciembre en una jornada de análisis sobre las tendencias en consumo en América Latina.
La charla, con el nombre Radiografía del consumidor l