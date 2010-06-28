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FACUA y Mercadona firman un convenio de colaboración

Realizarán actuaciones de información a los consumidores y fomentarán mecanismos de solución amistosa de posibles reclamaciones.

FACUA.org
España-28/06/2010
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FACUA-Consumidores en Acción y Mercadona han suscrito un convenio de colaboración para establecer un marco de comunicación y diálogo permanente. En virtud del mismo, realizarán actividades conjuntas que redunden en beneficio de los consumidores y fomentará

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