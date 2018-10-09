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Google cierra su red social tras silenciar una brecha de seguridad durante meses que afectó a 500.000 usuarios

Sus datos personales quedaron expuestos por un error de programación en Google +. El gigante tecnológico no comunicó el agujero en su momento para evitar "el interés regulatorio inmediato", según la redomendación realizada por su equipo legal.

Europa Press
Internacional-09/10/2018
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Alphabetm, la matriz de Google, ha decidido cerrar Google+, su red social, después de silenciar durante meses un agujero de seguridad durante meses que afectó a unos 500.000 usuarios. Los datos personales de estos quedaron expuestos por un error de programación, según

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