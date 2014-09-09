Google deberá devolver 14 millones de euros por pagos dentro de las aplicaciones realizadas por niños
La compañía ha permitido que los menores realizaran esos abonos sin el consentimiento de sus padres o tutores.
Europa Press
América-09/09/2014
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La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) ha determinado que Google devuelva, en concepto de reembolso, 19 millones de dólares por las compras dentro de las aplicaciones realizadas por los niños sin la autorización de los padres.
Los pagos dentro d