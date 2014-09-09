Más noticiasLa FTC también ha requerido a Apple y Amazon el reembolso en esos casos

Google deberá devolver 14 millones de euros por pagos dentro de las aplicaciones realizadas por niños

La compañía ha permitido que los menores realizaran esos abonos sin el consentimiento de sus padres o tutores.

Europa Press
América-09/09/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) ha determinado que Google devuelva, en concepto de reembolso, 19 millones de dólares por las compras dentro de las aplicaciones realizadas por los niños sin la autorización de los padres.

Los pagos dentro d

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos