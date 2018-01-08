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HP ordena la retirada de baterías de sus portátiles vendidos en los últimos dos años

Es la segunda vez que tienen que hacer la sustitución de estos elementos por riesgo de sobrecalentamiento e incendio.

FACUA.org
España-08/01/2018
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La compañía HP ha ordenado por segunda vez la retirada y sustitución de las baterías de sus ordenadores portátiles por riesgo de incendio. Este problema afecta a los aparatos vendidos en los últimos dos años.

Los modelos afectados en esta oc

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