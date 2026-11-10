Huelga de maquinistas de Renfe: Estos son tus derechos si te ves afectado por cancelaciones o retrasos de trenes
El sindicato de maquinistas Semaf defiende el cumplimiento de los acuerdos firmados en febrero entre los sindicatos y el Gobierno para el refuerzo del mantenimiento de las redes y un aumento en las plantillas.
FACUA.org
España-10/11/2026
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FACUA-Consumidores en Acción recuerda a los pasajeros que se puedan ver afectados por la huelga convocada por los maquinistas de Renfe para los días 10 y 12 de noviembre que tienen derecho a la devolución del billete, a comida y alojamiento si lo necesitan, a un transp