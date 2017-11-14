Indemnización de 8.000 euros por vulneración del derecho al honor tras incluirlo en un fichero de morosos
Se tienen que dar tres condiciones para incluir a alguien en un registro: la deuda debe estar vencida, no puede existir conflicto y el deudor tiene que desatender un requerimiento de pago. Si no, es ilegal.
FACUA.org
España-14/11/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Una sentencia del Tribunal Supremo, dictada el 21 de septiembre pasado, obliga a indemnizar la inclusión en un registro de morosos por la vulneración del derecho al honor del afectado. No es la primera sentencia en este sentido: en 2014,