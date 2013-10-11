Más noticias15 años por un delito de prevaricación

Inhabilitada la juez Coro Cillán por contratar a un amigo como administrador judicial de un local

Colocó a un íntimo con un sueldo de 2.500 euros mensuales. La denunció uno de los propietarios de la discoteca madrileña Moma.

FACUA.org
España-11/10/2013
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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid  ha condenado a la juez de Instrucción número 43 de Madrid, María del Coro Cillán García de Iturrospe, a una pena de inhabilitación de 15 años para ejercer cualquier cargo públ

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