Jazztel, primer operador que atiende la reclamación de FACUA sobre los teléfonos gratuitos de atención al cliente
La compañía ha sustituido por un prefijo 900 su línea 902 dedicada a atender incidencias relacionadas con Internet. Jazztel ya disponía de un teléfono gratuito para tramitar reclamaciones.
FACUA.org
España-11/05/2005
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Jazztel es el primer operador que ha atendido la reclamación de la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) sobre la falta de teléfonos gratuitos de atención al cliente en las principales compañías de telecomunicaciones.
La compañ