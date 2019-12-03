La Audiencia Provincial de Jaén absuelve de un delito de piratería digital al dueño de la web ps3pirata
En su fallo, modifica los hechos probados de la sentencia inicial del juzgado de primera instancia debido a que no eran delictivos en la fecha en la que se produjeron.
FACUA.org
España-03/12/2019
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La Audiencia Provincial de Jaén ha decidido absolver al responsable de la página web de enlaces a videojuegos ps3pirata.com y modifica los hechos probados de la sentencia inicial del juzgado de primera instancia. Este fallo anterior, condenada a A.L.R. a dos años de prisi&oac