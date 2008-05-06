La CE cree ilegal el llamado 'céntimo sanitario' que grava los carburantes y exige a España que lo modifique
Es un impuesto fijado por las comunidades autónomas cuya recaudación se utiliza para la financiación de la sanidad.
FACUA.org
Europa-06/05/2008
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La Comisión Europea dictaminó hoy que el llamado céntimo sanitario -un impuesto fijado por las comunidades autónomas que grava los carburantes que se venden en las gasolineras y cuya recaudación se utiliza para financiar la sanidad- vulnera la legislaci&o