La CE impone a Google una tercera multa de 1.490 millones de euros por abuso de posición dominante
La mayor fue en 2018, de 4.340 millones, por las restricciones que aplicaba a fabricantes de móviles y tabletas con Android. En 2017, de 2.420 millones, por favorecer a su servicio de comparación de precios.
Europa Press
Internacional-21/03/2019
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La Comisión Europea ha impuesto este miércoles a la multinacional estadounidense Google una nueva multa por abuso de posición dominante, que en este caso asciende a 1.490 millones de euros por aplicar restricciones a terceras páginas web en el mercado de publicidad onl