La CE lanza una investigación 'antidumping' contra las importaciones de baldosas cerámicas chinas
El Ejecutivo comunitario podría imponer recargos arancelarios en un plazo máximo de 9 meses.
FACUA.org
Europa-23/06/2010
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La Comisión Europea ha lanzado una investigación antidumping sobre las baldosas de cerámica importadas por la UE desde China. El motivo, tener indicios de que estos artículos se están comercializando a precios artificialmente bajos en el mercado comunitar