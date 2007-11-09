La CMT aprueba la factura única para los operadores alternativos de telefonía fija
Los operadores alternativos podrán comercializar nuevas ofertas de servicios de acceso y tráfico de voz.
FACUA.org
España-09/11/2007
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Los abonados que tienen contratado el servicio de voz fijo de telefonía con un operador alternativo podrán recibir en una única factura los importes de la cuota de abono mensual, facturados hasta ahora por Telefónica, y el importe del tráfico de voz, repercutido