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La CNC incoa expediente sancionador a Repsol, Cepsa y BP por posible restricción de competencia

Las compañías petrolíferas implicadas habrían acordado precios, clientes y condiciones comerciales, así como intercambiado información comercial sensible.

FACUA.org
España-01/08/2013
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha incoado un expediente sancionador en el sector de la distribución de combustibles contra las sociedades Repsol, Cepsa, BP, Disa, Meroil y Galp.

La CNC adopta esta decisión por posibles prácticas restrictivas de la

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