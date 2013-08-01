La CNC incoa expediente sancionador a Repsol, Cepsa y BP por posible restricción de competencia
Las compañías petrolíferas implicadas habrían acordado precios, clientes y condiciones comerciales, así como intercambiado información comercial sensible.
FACUA.org
España-01/08/2013
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha incoado un expediente sancionador en el sector de la distribución de combustibles contra las sociedades Repsol, Cepsa, BP, Disa, Meroil y Galp.
La CNC adopta esta decisión por posibles prácticas restrictivas de la