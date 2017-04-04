Más noticiasPor posibles prácticas restrictivas de la competencia

La CNMC incoa expediente contra Mediapro por la comercialización de sus canales beIN Sports y beIN Liga

El regulador señala que el grupo aplica condiciones comerciales mayoristas "discriminatorias e inequitativas" frente a los operadores de televisión de pago en España interesados en esos canales.

Europa Press
España-04/04/2017
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado expediente sancionador contra Mediaproducción, S.L.U. (Mediapro) por posibles prácticas restrictivas con beIn Sports y beIN Liga, según informa en un comunicado.

En concreto, el organismo re

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