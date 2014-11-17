La CNMC multa a la SGAE con 3,1 millones de euros por la gestión de los derechos de los conciertos
Considera que abusó de su posición de dominio en este mercado y aplicó elevadas tarifas en 'las licencias relativas a los derechos de comunicación pública de autor de obras musicales' en las actuaciones celebradas en España.
FACUA.org
España-17/11/2014
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La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una multa de 3,1 millones de euros a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) por considerar que ha cometido una infracción del artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC), y del