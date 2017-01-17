Más noticiasPráctica restrictiva de la competencia

La CNMC multa con 10.515 euros al Colegio de Abogados de Guadalajara por recomendar precios

La corporación publicó en 2011 unos 'criterios orientativos' que incluían una lista completa de honorarios a aplicar por los abogados en sus servicios profesionales.

FACUA.org
España-17/01/2017
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con 10.515 euros al Colegio de Abogados de Guadalajara por recomendar precios a sus miembros, una práctica considerada como restrictiva de la competencia y prohibida por el artículo 1 de la Ley 15/2007

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