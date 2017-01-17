La CNMC multa con 10.515 euros al Colegio de Abogados de Guadalajara por recomendar precios
La corporación publicó en 2011 unos 'criterios orientativos' que incluían una lista completa de honorarios a aplicar por los abogados en sus servicios profesionales.
FACUA.org
España-17/01/2017
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con 10.515 euros al Colegio de Abogados de Guadalajara por recomendar precios a sus miembros, una práctica considerada como restrictiva de la competencia y prohibida por el artículo 1 de la Ley 15/2007