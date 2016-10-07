La CNMC multa con casi medio millón de euros al Colegio de Abogados de Madrid por recomendar precios
La Ley sobre Defensa de la Competencia prohíbe esta práctica, incluso aunque se realice a través de baremos orientativos. El Colegio de Alcalá de Henares, sancionado por idéntica razón con 25.000 euros.
FACUA.org
Madrid-07/10/2016
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid con una multa de 459.024 euros y al Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares con una multa de 25.264 euros por sendas infracciones del Artículo 1 de L