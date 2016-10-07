La CNMC multa con casi medio millón de euros al Colegio de Abogados de Madrid por recomendar precios

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid con una multa de 459.024 euros y al Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares con una multa de 25.264 euros por sendas infracciones del Artículo 1 de L