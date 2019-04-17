La empresa navarra Jardinería Arvena, denunciada por vender productos a un precio superior al publicitado
FACUA ha podido comprobar que el establecimiento de la localidad navarra de Burlada publicita árboles frutales por 9,75 euros cuando, en realidad,el precio final de venta al público es de 16,20 euros.
FACUA.org
Navarra-17/04/2019
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante el Servicio de Consumo y Arbitraje de Navarra a la empresa Jardinería Arvena, ubicada en la localidad de Burlada, por vender productos a un precio superior al que publicita.
La asociación, a través de su delegaci&o