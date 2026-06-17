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¿El arroz valenciano es realmente valenciano? La Generalitat, único gobierno autonómico que no realiza controles sobre calidad y etiquetado

SOS y La Fallera no contestan a las consultas de FACUA sobre el origen de sus arroces. El Ministerio de Consumo ha mostrado su preocupación ante posibles engaños denunciados por organizaciones agrícolas y ha instado al gobierno autonómico a inspeccionar.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-17/06/2026

FACUA Comunidad Valenciana muestra su preocupación ante la ausencia de controles por parte de la Generalitat para verificar si el arroz de las principales marcas de la comunidad autónoma está realmente cultivado en ella. La asociación denuncia que se trata del único go

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