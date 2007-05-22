La huelga obliga a cancelar más de sesenta vuelos entre España e Italia
Alitalia ha tenido que cancelar veintiún vuelos y las aerolíneas españolas Iberia, Vueling, Clickair y Air Nostrum cuarenta y cuatro más.
FACUA.org
Europa-22/05/2007
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Las aerolíneas españolas Iberia, Vueling, Clickair y Air Nostrum suspendieron hoy cuarenta y cuatro vuelos entre aeropuertos españoles e Italia como consecuencia de la huelga de controladores aéreos en el país transalpino. Esta protesta, unida a la de sus asiste