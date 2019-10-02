La Justicia europea recuerda que el uso de cookies requiere del permiso "activo" de los usuarios
El Tribunal insiste en que el consentimiento para que los sitios web puedan descargarlas debe ser "específico", y no basta con que deba desactivar una casilla de aceptación marcada por defecto.
Europa Press
Europa-02/10/2019
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado este martes que los sitios web necesitan recibir el permiso «activo» de los internautas para poder descargar en sus equipos las cookies con las que recabar información sobre los usuarios, ya que es «