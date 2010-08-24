La OMS denuncia que la publicidad de la industria tabacalera pretende cada vez más atraer a mujeres más jóvenes
Recomienda la prohibición completa de todas las formas de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco
FACUA.org
España-24/08/2010
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De los 1.000 millones de fumadores que hay en el mundo, aproximadamente 200 millones son mujeres, sin embargo esta cifra podría aumentar en los próximos años tal y como anuncia la Organización Mundial de la Salud (OMS) quien denuncia que las prácticas publicitar