La red social Ask.fm tomará medidas contra el ciberacoso tras el suicidio de una joven en Reino Unido
Hará más visible la opción de denunciar a usuarios, con una categoría de 'acoso' e incluirá la posibilidad de bloquear las preguntas de una determinada persona.
FACUA.org
Internacional-19/08/2013
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El portal web Ask.fm, utilizado por jóvenes de todo el mundo para relacionarse de forma digital con otras personas, va a reforzar su política de seguridad. Intenta luchar contra los casos de acoso que, en ocasiones, se producen en su página y que en Reino Unido acabaron con el suicidio de una jov