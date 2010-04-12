Llamada a revisión a automóviles Honda CR-V por riesgo de incendio
En algunos casos, el conector entre la manguera de retorno de combustible y los cuatro inyectores no está bloqueado debido a un fallo en el proceso de cierre, por lo que podría producirse una fuga.
FACUA.org
España-12/04/2010
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FACUA-Consumidores en Acción informa que Honda ha realizado una llamada a revisión que afecta a automóviles del modelo CR-V RE6 por un defecto de fabricación que podría llegar a provocar un incendio.
En algunos casos, el conector entre la manguera de ret