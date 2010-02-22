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Los consumidores podrán votar desde este martes a la peor empresa, el peor anuncio y la peor práctica empresarial del año

Los nominados al peor anuncio son la publicidad de Actimel, Frenadol, Silueta, Vodafone Passport y la campaña 'Si eres legal, eres legal', del Ministerio de Cultura.

FACUA.org
España-22/02/2010
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Los consumidores españoles podrán votar desde este martes 23 de febrero a la peor empresa, el peor anuncio y la peor práctica empresarial del año.

A las 11.00 horas, FACUA-Consumidores en Acción dará a conocer en rueda de prensa la lista completa

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