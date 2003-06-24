Los propietarios de SubastasPC también utilizan en España el dominio MercadoLibre.es
Se trata de la marca asociada a la multinacional estadounidense eBay en América Latina, accionista de la firma argentina MercadoLibre Inc. Sin embargo, en España opera como competencia de eBay.
FACUA.org
España-24/06/2003
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La empresa propietaria de las webs de subastas on-line www.subastaspc.com y www.aws.es, denunciadas ayer por la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) también utiliza en España el dominio www.mercadolibre.es.
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