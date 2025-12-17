Los roscones de Reyes se han encarecido casi un 7% en los súper en el último año
FACUA ha analizado la evolución del precio de 41 roscones de diferentes marcas y formatos a la venta en Mercadona, Hipercor, Alcampo, Eroski y Carrefour.
España-17/12/2025
Imagen: Europa Press.
El precio de los roscones de Reyes se ha incrementado de media un 6,8% en las grandes cadenas de distribución en el último año, con picos de subida de hasta el 34%. Esta es una de las conclusiones que se extrae del estudio realizado por FACUA-Consumidores en Acción en el que ha analizado la evol