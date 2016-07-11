Más de 2.000 conductores se han unido ya a FACUA para que los represente en la querella contra Volkswagen
El equipo jurídico de la asociación pretende reclamar tanto las responsabilidades penales como indemnizaciones económicas por la manipulación fraudulenta de los motores para falsear sus emisiones tóxicas.
FACUA.org
España-11/07/2016
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Ya son más de 2.000 los propietarios de vehículos Volkswagen, Audi, Seat y Skoda que han pedido a FACUA-Consumidores en Acción que los represente en la causa abierta en la Audiencia Nacional por el fraude de la manipulación de los motores diésel para falsear los