Mercadona retira un lote de cruasanes de la marca Hacendado por un error en el etiquetado
Este producto contiene leche y no venía indicado en la etiqueta. La fecha de consumo preferente del lote afectado abarca del 16 de septiembre al 6 de octubre de este año, ambos días inclusive.
Europa Press
España-09/08/2018
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Grupo Siro ha comunicado a Mercadona que proceda a retirar de sus supermercados el producto cruasán con crema de cacao hacendado (bolsa 375 gramos) con fecha de consumo preferente del 16/09/18 al 6/10/18, ambos inclusive, debido a un error en el etiquetado que afecta a dichas unidades al n