La ONCE condiciona a la compra de cupones las gafas para el eclipse que dijo que repartiría de forma gratuita junto al Ministerio de Ciencia
FACUA ha pedido explicaciones a la organización tras recibir numerosas quejas de usuarios a los que sus vendedores les han negado la entrega de las gafas si no realizaban una compra.
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España-12/08/2026
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Imagen: EFE/María Aguilella Pardo.
FACUA-Consumidores en Acción ha pedido explicaciones a la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) tras recibir numerosas quejas de usuarios a los que sus vendedores les han condicionado a la compra de un cupón la entrega de las gafas para el eclipse que anunci