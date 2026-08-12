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La ONCE condiciona a la compra de cupones las gafas para el eclipse que dijo que repartiría de forma gratuita junto al Ministerio de Ciencia

FACUA ha pedido explicaciones a la organización tras recibir numerosas quejas de usuarios a los que sus vendedores les han negado la entrega de las gafas si no realizaban una compra.

FACUA.org
España-12/08/2026
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FACUA-Consumidores en Acción ha pedido explicaciones a la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) tras recibir numerosas quejas de usuarios a los que sus vendedores les han condicionado a la compra de un cupón la entrega de las gafas para el eclipse que anunci

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