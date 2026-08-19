FACUA Cádiz considera lamentable que el Ayuntamiento de El Puerto ignore las resoluciones del Defensor del Pueblo Andaluz
La asociación denuncia que no está haciendo caso a una resolución del organismo relacionada con unas reclamaciones que permanecen sin resolver desde 2016 y 2021.
FACUA.org
Cádiz-19/08/2026
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FACUA Cádiz denuncia la actitud de absoluta falta de respeto institucional del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María hacia el Defensor del Pueblo Andaluz al ignorar sistemáticamente una resolución de este organismo dictada tras una queja presentada por la asociación