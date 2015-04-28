Movistar comienza a cobrar a los nuevos clientes el exceso de datos en las tarifas móviles
La modificación también afecta a los usuarios que cambien su modalidad de tarifa.
FACUA.org / Europa Press
España-28/04/2015
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Movistar ha comenzado a cobrar desde el lunes 27 de abril a los nuevos clientes o a los que cambien su modalidad de tarifa que supere el volumen de datos móviles contratados hasta un máximo de 500 megas.
La compañía ha modificado su política en el cobro d