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Multa a cinco eléctricas por no suministrar a la CNMC información sobre su atención al consumidor

Competencia responsabiliza a las comercializadoras sancionadas de cometer una "infracción grave": no le remitieron la documentación que les había solicitado acerca del citado servicio.

FACUA.org
España-23/11/2016
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a varias empresas de energía por incumplir la Ley del Sector Eléctrico.

En concreto, Competencia ha impuesto las siguientes multas: Hidroeléctrica El Carmen Energ&iacut

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