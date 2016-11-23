Multa a cinco eléctricas por no suministrar a la CNMC información sobre su atención al consumidor
Competencia responsabiliza a las comercializadoras sancionadas de cometer una "infracción grave": no le remitieron la documentación que les había solicitado acerca del citado servicio.
FACUA.org
España-23/11/2016
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a varias empresas de energía por incumplir la Ley del Sector Eléctrico.
En concreto, Competencia ha impuesto las siguientes multas: Hidroeléctrica El Carmen Energ&iacut