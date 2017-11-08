Multa de 300.000 euros a Google por almacenar sin autorización datos personales a través de redes wifi
Según detalla la Agencia Española de Protección de Datos, la compañía recabó información relativa a direcciones de correo electrónico de personas físicas, códigos de usuario y contraseñas.
Europa Press
España-08/11/2017
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La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto a Google una sanción de 300.000 euros, tras haber constatado que la compañía recogió y almacenó datos personales a tra