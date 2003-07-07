Nace FACUA España, la Federación de Consumidores en Acción
La nueva Federación se presenta como un proyecto progresista e independiente que nace de la experiencia de organizaciones con más de veinte años de lucha en defensa de los consumidores tras la reciente victoria judicial en el caso Opening y el éxito sin precedentes en la defensa de los afectados por defectos de fabricación en el Peugeot 307. Su Red de Consumidores en Acción cuenta ya con decenas de voluntarios en todo el país, activistas de una organización que tiene varias decenas de miles de socios.
FACUA.org
España-07/07/2003
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La reciente victoria judicial en el caso Opening y el éxito en la defensa de los afectados por defectos en el Peugeot 307, que marcan precedentes en el movimiento de consumidores europeo en los ámbitos bancario y automovilístico, forman parte de la carta de presentació